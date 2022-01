Allenamento Milan, doppia seduta di lavoro per i rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan: il report delle due sedute odierne di lavoro svolte dagli uomini di Stefano Pioli a Milanello

Milan oggi a Milanello per una doppia seduta di allenamento: la sessione del mattino, dopo aver svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, è stata dedicata a una serie di test atletici.

REPORT

Nel pomeriggio, invece, squadra in campo sul rialzato – dopo l’attivazione in palestra – per una serie di esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. Poi lavoro con la palla con alcuni torelli a tema. Esercitazioni sul possesso per proseguire l’allenamento che poi si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.