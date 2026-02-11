Allenamento Milan, Pulisic torna in gruppo! Allegri perde però un titolare contro il Pisa: le ultime dalla seduta odierna a Milanello

Il Milan prosegue la sua marcia di avvicinamento alla delicata trasferta toscana con un’iniezione di fiducia fondamentale per tutto l’ambiente. Dopo i timori e le incertezze dei giorni scorsi, la squadra guidata da Massimiliano Allegri può finalmente contare sul rientro a pieno regime di uno dei suoi uomini chiave. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, l’allarme relativo a Christian Pulisic è ufficialmente rientrato: il talentuoso fantasista statunitense ha superato il fastidio fisico che lo aveva rallentato nelle ultime sedute e si è regolarmente allenato insieme al resto dei compagni nella sessione mattutina a Milanello.

L’ex attaccante del Chelsea era stato costretto a un lavoro differenziato a causa di una fastidiosa borsite all’ileopsoas, un’infiammazione insidiosa che aveva messo in forte dubbio la sua presenza per l’anticipo di campionato. Tuttavia, il recupero lampo del numero 11 permette al tecnico livornese di avere una freccia fondamentale nel suo arco tattico per scardinare la difesa del Pisa e dare continuità ai risultati positivi del Diavolo. La sua rapidità e la capacità di creare superiorità numerica saranno armi decisive all’Arena Garibaldi per cercare i tre punti.

Se per “Captain America” il semaforo dello staff medico è verde, la situazione resta decisamente più complessa per quanto riguarda il centrocampo. Alexis Saelemaekers sta ancora combattendo con un noioso problema all’adduttore che non gli ha permesso di rientrare in gruppo. Anche nella giornata odierna, il versatile jolly belga ha svolto una seduta di lavoro personalizzato, monitorato attentamente dai preparatori rossoneri per evitare ricadute pericolose. La linea della società di via Aldo Rossi è improntata alla massima cautela: non verrà preso nessun rischio e la sua presenza per venerdì sera resta in fortissimo dubbio. Se i test di domani non daranno garanzie totali, il suo rientro verrà posticipato alla gara successiva per preservarlo in vista del tour de force primaverile.