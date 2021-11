Allenamento Salernitana: Ribery ancora a parte. Le ultime

Doppia seduta oggi per gli uomini di Stefano Colantuono, che stanno preparando per il match contro la Sampdoria

Doppia seduta di allenamento per la Salernitana di Stefano Colantuono, in vista del match di domenica prossima contro la Sampdoria. Il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – «Doppia seduta quest’oggi per la Salernitana presso il C.S. “Mary Rosy”. Questa mattina gli uomini di Stefano Colantuono hanno ripreso la preparazione con un lavoro in palestra seguito da esercizi di potenziamento muscolare sul campo. Nel pomeriggio i granata hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni uno contro uno e partitine a pressione su campo ristretto. Capezzi e Ribery hanno svolto un lavoro atletico specifico. M. Coulibaly e Ruggeri si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Doppia seduta in programma domani al via alle ore 10:30».