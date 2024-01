L'allenamento del Sassuolo: defaticante per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta, per gli altri...

Dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro l’Atalanta, Alessio Dionisi ha allenato il Sassuolo oggi pomeriggio

REPORT – Dopo il match di ieri sera a Bergamo, allenamento pomeridiano quest’oggi per i neroverdi al Mapei Football Center in vista dell’imminente gara di campionato contro la Fiorentina, sfida in programma sabato sera 6 gennaio alle 20,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Soltanto lavoro defaticante per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e partita a campo ridotto. Domani, venerdì 5 gennaio, alle ore 11,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center si terrà la conferenza stampa prepartita di Mister Alessio Dionisi.