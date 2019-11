Allenamento Udinese verso il Genoa. Differenziato per Larsen

Oggi l’Udinese ha svolto il primo allenamento con mister Luca Gotti. I bianconeri stanno preparando la sfida contro il Genoa

Dopo l’esonero di Tudor, l’Udinese è sceso in campo per iniziare a preparare la sfida contro il Genoa. I bianconeri hanno lavorato con mister Luca Gotti, che guiderà la squadra in attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico.

Dopo la fase di attivazione e riscaldamento, i friulani hanno lavorato sul possesso palla e sulla costruzione della manovra. Stryger Larsen ha svolto lavoro differenziato.