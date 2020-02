Allenatore Brescia, tra poco Diego Lopez in sede per la firma

Manca l’ufficialità, ma ormai Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia. Tra poco le firme in sede, poi il primo allenamento

(dall’inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – Diego Lopez sarà il nuovo allenatore del Brescia. Il tecnico, voluto da Massimo Cellino, tra poco sarà in sede per poter firmare l’accordo di due anni e mezzo. Poi Lopez si trasferirà sul campo di Torbole per poter guidare il primo allenamento. Oggi era prevista una seduta mattutina, ma il club lombardo ne ha comunicato l’annullamento pochi minuti fa, proprio per mettere al nuovo tecnico di prepararsi al primo giorno di lavoro.