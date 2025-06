Allenatore Cremonese, Nicola sempre più vicino. Chiusura prevista tra questa sera e domani! I dettagli

La Cremonese è pronta a voltare pagina e ad affrontare con rinnovato entusiasmo il ritorno in Serie A, dopo la storica promozione conquistata ai playoff contro lo Spezia. In vista della stagione 2025/26, la società grigiorossa punta su basi solide e sta per chiudere l’accordo con un allenatore di grande esperienza: Davide Nicola.

Nelle ultime ore, la dirigenza lombarda ha intensificato i contatti con l’ex tecnico di Cagliari, Torino e Salernitana, considerato il profilo ideale per guidare la Cremonese nel difficile campionato di massima serie. Nicola è noto per le sue imprese salvezza e per la capacità di compattare lo spogliatoio nei momenti più delicati, un valore aggiunto che ha convinto il club a puntare forte su di lui.

Secondo fonti vicine alla trattativa, tra la serata di oggi e la giornata di domani è previsto un terzo incontro tra le parti, che potrebbe rivelarsi decisivo per chiudere l’accordo. L’intesa economica è ormai a un passo, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già entro le prossime 24-48 ore.

La Cremonese, tornata in Serie A dopo una stagione in cadetteria, è intenzionata a costruire un progetto solido e sostenibile. La scelta di Nicola rappresenterebbe un segnale chiaro: puntare su un allenatore abituato a lottare per la salvezza, ma anche capace di dare identità e grinta alla squadra.

Con il possibile arrivo di Davide Nicola, la società potrà avviare con decisione anche il mercato in entrata, scegliendo profili adatti al gioco del tecnico e alle esigenze della categoria. I tifosi grigiorossi attendono con entusiasmo l’ufficialità: la nuova era della Cremonese sta per cominciare.