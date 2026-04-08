Allenatore Napoli, spunta il retroscena! Sondaggio per De Zerbi prima del Tottenham. E ora torna forte anche l’idea Italiano

Allenatore Napoli, contatto con De Zerbi prima dell’assalto del Tottenham. Vincenzo Italiano resta un nome caldo

Le parole di Antonio Conte dopo Napoli‑Milan hanno riacceso il dibattito sul futuro della panchina della Nazionale. L’allenatore si è di fatto candidato, pur ricordando di avere ancora un anno di contratto con il Napoli e di dover prima incontrare Aurelio De Laurentiis. Conte ha anche sottolineato come, solo un anno fa, i media lo avessero accostato alla Juventus, lasciando intendere di conoscere bene dinamiche e motivi che lo avevano portato a tirarsi indietro. Alla luce di queste considerazioni, immaginare una sua permanenza a Napoli appare complesso, pur non potendo escludere colpi di scena legati al contratto in essere.

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Parallelamente, un altro nome che resta sul tavolo per la panchina della Nazionale è quello di Massimiliano Allegri, nonostante le smentite dei giorni scorsi. Intanto il Napoli non è rimasto fermo: nelle ultime settimane ci sono stati contatti esplorativi con Roberto De Zerbi per valutare possibili scenari in caso di svolta tecnica, anche se il Tottenham si è mosso con largo anticipo. Tra i profili graditi a De Laurentiis continua a figurare Vincenzo Italiano, da tempo apprezzato dal presidente.

Resta sullo sfondo anche Gian Piero Gasperini, legato alla Roma da un contratto biennale ma al centro di malumori e indiscrezioni nelle ultime settimane. In ogni caso, prima di qualsiasi valutazione, servirà un chiarimento interno: gli equilibri e la convergenza di idee sono mancati nelle ultime sessioni di mercato, e la Roma non può continuare a considerare l’allenatore come il problema principale quando le criticità sembrano altrove. Lo riporta Alfredo Pedullà.