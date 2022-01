ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Amadeus rivela: «Sono più in ansia per il derby che per Sanremo». Le dichiarazioni del conduttore tifoso nerazzurro

Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, è intervenuto a Che tempo che fa, dove non è mancato un pensiero sul Derby: le sue parole da Fabio Fazio.

Queste le sue parole: «Speravo di poter fare come due anni fa, finire Sanremo e partire per andare a vedere il Derby, invece lo vedrò in camerino. Sono molto in ansia, più che per Sanremo»