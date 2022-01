Ambrosini: «Tonali è migliorato molto, ma Barella è più avanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex rossonero Ambrosini ha parlato delle differenze tra Tonali e Barella

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle differenze tra Sandro Tonali e Nicolò Barella.

TONALI-BARELLA –«Tonali è migliorato rispetto all’anno scorso, in sicurezza, nella gestione della palla, nel capire cosa fare in campo e come farlo. È un giocatore “di strappo”, poi ovvio ha anche qualità per gestire a livello tecnico. Barella incide di più venti metri più avanti: ha i colpi anche del trequartista. Barella è più avanti nel percorso anche perché partito prima, ha le basi che Tonali sta costruendo ora».