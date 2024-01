Amichevoli, oggi in campo Sassuolo-Virtus Verona: ecco il risultato

Nella giornata di oggi, il Sassuolo ha giocato una sfida amichevole contro la Virtus Verona, club di Serie C. Ecco il risultato

Nella giornata di oggi, il Sassuolo ha giocato una sfida amichevole contro la Virtus Verona, club di Serie C. Ecco il riassunto del match pubblicato sul sito web ufficiale neroverde.

CRONACA DEL MATCH – Il match è terminato con il successo del Sassuolo per 5-1. Sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco: angolo dalla sinistra di Metlika, sponda di testa di Ruggero per Begheldo che sempre di testa batte Cragno. Immediata reazione dei neroverdi che al 44’ raggiungono il pari con un colpo di testa di Matheus Henrique, su preciso cross dalla destra di Pedersen. Prima dell’intervallo ci prova Pinamonti, buono il movimento sull’assist di Berardi ma l’impatto con la sfera non è ottimale e l’occasione sfuma, squadre al riposo sull’1-1.

Occasionissima Sassuolo in apertura di ripresa, Gomez respinge sulla linea di porta il tiro a colpo sicuro di Tressoldi in seguito ad una mischia in area ospite. Passano due minuti e i neroverdi vanno in vantaggio: angolo dalla destra di Castillejo, deviazione verso la porta di Doig e tocco di mano di Amadio, l’arbitro assegna il penalty che Volpato trasforma spiazzando Voltan. Al 64’ il 3-1 neroverde, la firma è di Mulattieri che conquista palla su Ruggero e giunto a tu per tu con Zecchin non sbaglia con il destro.

Il Sassuolo cerca altri gol: al 79′ destro a giro di Volpato sul quale Zecchin si salva in angolo, all’84’ azione fotocopia di Castillejo, ancora Zecchin a respingere. All’88’ Mulattieri di testa sul cross dalla sinistra di Thorstvedt insacca il 4-1, due minuti dopo tap in vincente ancora di Mulattieri che risolve una mischia fissando il punteggio sul 5-1 con la tripletta personale. Nel recupero ancora una occasione per i neroverdi, Volpato dribbla dal limite dell’area e piazza il destro a giro, la palla si stampa sul palo.