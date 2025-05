Manchester United, Rio Ferdinand difende Amorim: «Deve restare, senza le coppe Europee...»

Le parole di Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, sul futuro di Ruben Amorim dopo la sconfitta in Europa League con il Tottenham

Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham, il futuro di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United è tornato in discussione. Il ko per 1-0 al San Mamés, in una partita opaca e priva di idee, ha evidenziato i limiti tattici e di costruzione di una squadra ancora in cerca di identità. Tuttavia, secondo Rio Ferdinand, che ha parlato del futuro dei Red Devils nel suo Podcast Rio Reacts, Amorim dovrebbe restare alla guida del club anche nella prossima stagione: l’ex difensore ritiene che al tecnico portoghese vada concessa la possibilità di ricostruire con calma, a partire da un’intera estate di preparazione. Senza le coppe europee, Amorim avrebbe tempo per lavorare sul campo e dare una chiara impronta al gruppo, aiutato anche da nuovi innesti. Di seguito le parole dell’ex difensore inglese.

«Amorim? Penso sia andato un po’ troppo sulla difensiva, un po’ troppo conservativo. Ma non credo che il risultato deciderà il suo futuro. Era già chiaro che avrebbe continuato. Lui non voleva arrivare a stagione in corso proprio perché sapeva quanto è fondamentale fare un precampionato. Se vogliamo trovare un lato positivo nel non partecipare alla Champions o ad altre coppe, è che avrà più tempo per allenare sul serio questa squadra. Meno partite, meno impegni infrasettimanali, più possibilità di incidere. A quel punto, però, non ci saranno scuse. I tifosi sono ancora lì, cantano per lui e per i giocatori, nonostante i risultati. È ora che inizino a restituire qualcosa e a meritarsi tutto questo supporto».