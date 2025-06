Brasile, Ancelotti: «Il punto ci dà fiducia, l’Ecuador si è difeso bene. Per migliorare dobbiamo fare una cosa»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile, dopo la sua prima partita alla guida dei verdeoro. Tutti i dettagli in merito

Carlo Ancelotti, ex allenatore di Real Madrid e Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l’Ecuador nella sua prima partita alla guida del Brasile.

COMMENTO SULLO 0-0 – «È stata un’ottima partita difensiva, ho visto più fluidità nel possesso palla. È un buon punto e affrontiamo con fiducia la prossima sfida».

DIFFICOLTA’ NEL FARE GOL – «Le condizioni non erano ideali per una gara ben coordinata. Abbiamo avuto chance con Vinicius e Casemiro, ma l’Ecuador ha difeso molto bene. Non è stato semplice trovare spazi. Non sempre avevamo palla pulita negli ultimi metri, ma non voglio cercare scuse. Dobbiamo migliorare».

ATMOSFERA – «Grande calore e rispetto, seppur in uno stadio tutto a favore dell’Ecuador. Usciamo fiduciosi».