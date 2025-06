Brasile, Ancelotti: «Zero gol subiti? Sono italiano, c’è un anno per lavorare. Neymar? Ecco cosa ho in mente per lui»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile, dopo la sua seconda partita alla guida dei verdeoro. Tutti i dettagli in merito

Carlo Ancelotti, ex allenatore di Real Madrid e Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Paraguay nella sua seconda partita alla guida del Brasile.

PRESTAZIONE – «È stata una buona partita, l’abbiamo controllata bene nel primo tempo. Siamo calati di ritmo nel secondo, ma in assoluto abbiamo disputato una buona prova. Dobbiamo lavorare. Abbiamo un anno per farlo bene».

ZERO GOL SUBITI IN DUE PARTITE – «Beh, sono italiano… Casemiro e Bruno Guimarães hanno dato il massimo. Sono contento».

NEYMAR – «E’ venuto a trovarci in albergo prima della partita. Neymar può giocare in qualsiasi parte del campo. Ci sono una settantina di giocatori da osservare per il Mondiale 2026. Non abbiamo ancora una lista definitiva di 25 o 26 giocatori».