Brasile, primo successo per Ancelotti contro il Paraguay: Vinicius regala il Mondiale ai verdeoro

Tutto sulla seconda partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, con i verdeoro che hanno vinto per 1-0 sul Paraguay. I dettagli in merito

Carlo Ancelotti ha ricevuto il regalo perfetto per festeggiare il suo 66° compleanno: la qualificazione del Brasile ai Mondiali del 2026. Nel suo debutto davanti ai tifosi brasiliani, l’allenatore italiano ha visto la sua Seleção imporsi per 1-0 sul Paraguay all’Arena Neo Química di San Paolo, gremita da oltre 46.000 spettatori. Nonostante i 13 gradi, il calore del pubblico ha riscaldato l’atmosfera in una notte speciale.

Il gol decisivo è arrivato sul finire del primo tempo, quando Vinicius Jr ha sfruttato un perfetto assist di da Cunha. A completare la festa, la sconfitta del Venezuela per 2-0 contro l’Uruguay ha sancito matematicamente la qualificazione del Brasile alla sua 23ª Coppa del Mondo. Un ottimo inizio per l’ex Milan, già entrato nel cuore dei brasiliani.