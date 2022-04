Ancelotti: «Benzema un grande. Real coraggioso e di personalità»

Carlo Ancelotti ha parlato a Prime Video dopo Chelsea-Real Madrid. Le parole del tecnico dei Blancos

PARTITA – «Abbiamo giocato bene, con coraggio e personalità anche da dietro. Siamo stati bravi a trovare spazi dietro i loro centrocampisti. Svolta Valverde? Sì, è stato importante per energia e qualità in quella posizione. La sofferenza di una partita è più intensa viverla dal divano di casa, mentre stare insieme ai giocatori dà molta più serenità».

BENZEMA – «Prima della partita non trovava il pass per entrare e scherzando gli ho detto che non avrebbe giocato. Avevo già fatto scaldare il massaggiatore…Scherzi a parte, è un grande».