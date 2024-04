Real Madrid Ancelotti: «Siamo diversi rispetto all’ultima volta»

Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Real Madrid con il Manchester City. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Guardiola sa come gestire la situazione delle sue difese, mette i centrali a fare i terzini e giocano bene. I recenti errori in difesa non li influenzeranno. Questa partita per noi è molto importante, giochiamo in casa e dobbiamo approfittarne. Non ho ancora rivelato la formazione ai giocatori, ho un solo dubbio. Domani informerò la squadra… A voi non dirò niente (ride, ndr) ma non sbaglierete la formazione. Magari un nome, ma l’undici è abbastanza chiaro».

PRECEDENTE DELLO SCORSO ANNO – «Abbiamo caratteristiche diverse in fase di possesso, lo scorso anno giocavamo con un riferimento davanti come Benzema e quest’anno non lo abbiamo più: in attacco ci alterniamo con maggiore mobilità».

NERVOSISMO – «Sì, molto. La vittoria non è felicità, è proprio un sollievo perché così i giorni successivi sono più tranquilli».

SEMIFINALE DELLO SCORSO ANNO – «Non abbiamo gestito la doppia sfida nel migliore dei modi, è stata una questione mentale e di tecnica: ci aggredivano alti e non sapevamo come fare per proporre qualcos’altro. Al ritorno abbiamo giocato senza coraggio né personalità, sono due aspetti importanti».

LO INFASTIDISCE IL CONFRONTO CON GUARDIOLA – «No, Guardiola è un grande allenatore. Più che la gente, mi interessa cosa pensa di me la società».

200ª IN CHAMPIONS – «L’importante è ottenere il miglior risultato possibile e sono fiducioso che domani daremo il massimo».