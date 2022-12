Anversa-Nainggolan è addio, le parole del presidente: «Non poteva più giocare qui»

Il presidente dell’Anversa, Paul Gheysens, ha parlato a Sporza.be riguardo al futuro del centrocampista Radja Nainggolan

«C’è un serio interesse dall’estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Non poteva più giocare qui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in un modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente».