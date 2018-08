Il centrocampista svincolato Alberto Aquilani in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha voluto esprimere un parere sulla nuova Serie A

Dopo gli anticipi di ieri, oggi vanno in scena le altre gare del primo turno di Serie A. L’esordio delle varie società sta facendo scalpitare i tifosi che non vedono l’ora di vedere in campo i propri beniamini. Tra questi anche quelli dell’Inter in fibrillazione per l’ottima campagna acquisti effettuata dalla società nerazzurra che esordirà in trasferta contro il Sassuolo. A commentare il calciomercato dell’Inter stamane in un’intervista a La Gazzetta dello Sport è stato il centrocampista, attualmente svincolato, Alberto Aquilani.

Il giocatore ha affermato che la società nerazzurra può fare il salo di qualità grazie a Spalletti e i nuovi acquisti importanti, ma le vere anti-Juve sono Roma e Napoli, con i giallorossi leggermente in vantaggio sui partenopei. I capitolini, secondo Aquilani, hanno dalla loro parte un grande allenatore come Di Francesco, stessa cosa vale per il Napoli con Ancelotti, ma quest’ultimo essendo al primo anno potrebbe aver bisogno di tempo. Infine, il giocatore ha ammesso che a suo avviso il Milan, nonostante l’arrivo di Gonzalo Higuain, rimane un gradino sotto alle altre.