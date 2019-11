Arbitri Champions: Buguet per la Juventus, Kulbakou per l’Atalanta

Le designazioni arbitrali in vista dell’ultimo turno di Champions. Arbitri Champions: ecco le designazioni per le italiane

Quasi tutto pronto per la prossima giornata di Champions League. La Uefa ha deciso chi arbitrerà i match che giocheranno Juventus e Atalanta. La squadra di Sarri sarà impegnata in casa della Lokomotiv Moska, a dirigere il match il francese Buguet. I bergamaschi invece a Milano ospiteranno il Manchester City Aliaksiej Kuĺbakoŭ sarà il fischietto del match.

18:55 CET – Moscow (RZhD Arena)

FC Lokomotiv Moskva (RUS) – Juventus FC (ITA) | Group D

Referee: Ruddy Buquet (FRA)

Assistant Referee 1: Guillaume Debart (FRA)

Assistant Referee 2: Julien Pacelli (FRA)

Fourth Official: Frank Schneider (FRA)

Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (FRA)

UEFA Referee Observer: Kóstas Kapitanís (CYP)

UEFA Delegate: Þórir Þormar Hákonarson (ISL).

21:00 CET – Milan (Stadio Giuseppe Meazza)

Atalanta BC (ITA) – Manchester City FC (ENG) | Group C

Referee: Aliaksiej Kuĺbakoŭ (BLR)

Assistant Referee 1: Dzmitryj Žuk (BLR)

Assistant Referee 2: Alieh Maslianka (BLR)

Fourth Official: Dzianis Ščarbakoŭ (BLR)

Video Assistant Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Amaury Delerue (FRA)

UEFA Referee Observer: Terje Hauge (NOR)

UEFA Delegate: Jacob Erel (ISR)