Argentina, l’esultanza in faccia agli olandesi non è piaciuta

Dopo l’ultimo rigore i calciatori dell’Argentina sono andati a festeggiare in faccia agli avversari, un gesto che non è piaciuto

Dopo l’ultimo rigore la gioia degli argentini, la disperazione degli olandesi… e anche qualcosa in più. Molte immagini hanno infatti mostrato la selezione albiceleste festeggiare in faccia agli avversari, in un comportamento che di sportivo ha poco.

Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, si è trattato di una reazione al comportamento di Denzel Dumfries, tra gli oranje il più attivo, secondo quanto riportano gli argentini, a provocare.

☹️ Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder… algunos no saben ganar#ARG #NED #Qatar2022 pic.twitter.com/TdHBd0uxNK — MARCA (@marca) December 9, 2022 Un’immagine molto brutta, terribile. C’è chi non sa perdere e chi non sa vincere