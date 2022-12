Argentina, scalo a Roma prima del ritorno a Buenos Aires

L’Argentina si fermerà a Roma prima di riprendere il proprio viaggio verso Buenos Aires. Tutti i dettagli e il programma

Dopo aver conquistato il Mondiale in finale contro la Francia, l’Argentina sta facendo ritorno in patria per festeggiare con i propri tifosi. Nel viaggio di ritorno è però prevista una tappa per uno scalo a Roma.

Intorno alle 14, l’aereo della nazionale campione del Mondo atterrerà all’aeroporto di Roma Fiumicino per uno scalo tecnico. Da lì ricomincerà il viaggio verso la festa in programma nella capitale argentina.