Arnautovic: «Ho segnato due gol, non sono stato fortunato». Le parole del match winner di Bologna-Sampdoria

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Non sono stato fortunato, ma oggi ho segnato due gol ed è quella è la cosa importante. Gioco per la squadra e fatto quanto possibile per aiutare la squadra. Sono felice di aver trovato i due gol, non importa se poi colpisco i pali».

Arnautovic ha poi aggiunto a Sky Sport: «Vedo Mihajlovic come un fratello, come un papà. Parliamo tanto. Mi dà energia. Io, Bologna e tutti quelli che fanno qualcosa per questo club lo fanno anche per lui».