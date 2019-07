Arnautovic in Cina: che accoglienza al suo arrivo – VIDEO

Arnautovic sbarca in Cina: che accoglienza al suo arrivo allo Shanghai Sipg, dopo l’addio al West Ham per 25 milioni

Marko Arnautovic sbarca in Cina. E viene accolto dai suoi nuovi tifosi dello Shanghai Sipg tra grandi feste e celebrazioni. Degne di una star appena sbarcata dal grande calcio europeo.

L’attaccante austriaco, in procinto di approdare in Oriente già a gennaio, ha così lasciato il West Ham per sbarcare in Cina: l’ex Inter vestirà la maglia dello Shanghai Sipg, che hanno versato agli inglesi 25 milioni.