Arrestato Igor Seoane, capo di Rojadirecta

Stamattina a La Coruna è stato fermato Igor Seoane, capo di Roja Directa, famoso sito internet pirata che trasmetteva eventi sportivi illegalmente

Questa mattina a La Coruna, Igor Seoane, il capo del sito pirata Rojadirecta, è stato convocato in tribunale per rilasciare alcune dichiarazioni ed è stato successivamente arrestato dalle autorità spagnole, anche se le motivazioni che hanno portato all’arresto sarebbero distinte dalle indagini in corso a suo carico, stando a Mundo Deportivo.

IL CASO ROJADIRECTA – Seoane in questi anni è diventato molto conosciuto in tutto il mondo con Rojadirecta, sito che trasmette eventi sportivi in streaming illegalmente. Nel 2015 è l’accesso al sito è stato chiuso in molti paesi, tra cui l’Italia e il Regno Unito, ma in poco tempo è riapparso con un nuovo dominio, una vera e propria provocazione verso le autorità.