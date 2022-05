Arrivabene: «Quest’anno si sta ricostruendo»

Arrivabene a Sky prima di Juve-Lazio: «Siamo di fronte ad un cambio generazionale. Pogba? Ecco cosa è successo»

Arrivabene è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juventus e Lazio. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVO – «Lo scorso anno abbiamo fatto il quarto posto grazie al risultato di un’altra squadra. Quest’anno si sta ricostruendo e l’obiettivo era entrare in Champions League: siamo quarti ma abbiamo centrato l’obiettivo. Se non vinci lo scudetto c’è rammarico, ma ci troviamo di fronte ad un cambio generazionale ed è normale che si debba costruire. A proposito: complimenti a Giorgio».

POGBA – «Chiariamo una cosa. Pogba è del Manchester United, quindi rispetto a lui e alla sua squadra. I procuratori di Pogba sono anche di Kean e Pellegrini e si discute con loro di questo. L’incontro di oggi? Non era per niente per Pogba. Per correttezza se volessimo parlare con Pogba dovremmo parlare prima con il Manchester United».

MERCATO – «La disponibilità è legata sempre alla sostenibilità. Gli investimenti devono essere sostenibili. Vlahovic? La mossa che abbiamo fatto era per anticipare il mercato. Ci sarà un giusto bilanciamento tra giocatori di esperienza e giocatori giovani».

ITALIANI – «L’introduzione di Miretti in prima squadra segue il segnale di valorizzare i giovani, e se sono italiani meglio ancora. Va considerato anche il livello: non c’è nessun giocatore italiano precluso, però bisogna analizzare i valori in campo e gli obiettivi che abbiamo».

GRANDE CENTROCAMPISTA – «Sono d’accordo che bisognerà prendere un grande centrocampista, ma non c’è solo quel reparto. Stiamo facendo le nostre valutazioni».

JUVENTUS WOMEN – «Innanzitutto complimenti a questa stupenda squadra, che sta facendo molto bene in Italia e in Champions. A loro va data la nostra gratitudine, è importante continuare a investire su questo movimento che potrà dare ancora tante soddisfazioni».