Arsenal Bayern Monaco LIVE: cronaca Champions League

Arsenal e Bayern Monaco si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Champions League 2023/2024.

LA CRONACA

1′ – Iniziato il match all’Emirates.

6′ – Martinelli conclude fuori sfruttando una buona pressione alta dei compagni. Il giocatore invita il pubblico ad accendersi per spingere la squadra.

8′ – Ammonito Davies per fallo su Saka, era diffidato. L’esterno del Bayern salterà il ritorno.

11′ – Arsenal in vantaggio, conclusione a giro di Saka dalla destra e Neuer non ci arriva. Assist di White.

15′ – Occasione Arsenal: White da solo spara su Neuer che blocca con sicurezza.

17′ – Il Bayern pareggia. Regalo dell’Arsenal in uscita, recupero palla dei tedeschi, Goretzka serve a Gnabry che firma la rete dell’1-1.

29′ – Rigore per il Bayern su grande azione di Sane, fallo di Saliba.

30′ – Bayern in vantaggio. Dal dischetto Kane freddissimo. Portiere spiazzato, destro chirurgico per l’ex Tottenham.

35′ – Sane se ne va di nuovo in campo aperto, stavolta la difesa dell’Arsenal riesce a recuperare prima che il giocatore del Bayern vada al tiro.

45′ – Finisce il primo tempo: per il Bayern 2 tiri e 2 gol, Arsenal partito bene, vantaggio immediato ma non è bastato concludere 8 volte per evitare di trovarsi sotto

INTERVALLO

46′ – Primo cambio di Arteta: dentro Zinchenko, fuori l’ex Spezia Kiwior

IL TABELLINO

MARCATORI: 11′ Saka, 17′ Gnabry, 30′ rig. Kane

ARSENAL (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior (46′ Zinchenko); Jorginho, Odegaard, Rice; Saka, Martinelli, Havertz. Allenatore: Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel