Arsenal, Emery fiducioso: «Ho il sostegno del club, mi dà forza»

Arsenal, Emery è fiducioso per il prossimo futuro: «Dobbiamo ribaltare il momento, ho il sostegno da parte della società»

Momento non positivo per l’Arsenal, che fatica in campionato ma brilla in Europa League. La panchina di Emery appare momentaneamente traballante, ma è lo stesso tecnico a sentirsi fiducioso.

«Il club mi sta dando il suo sostegno e lo apprezzo molto. Ho la responsabilità di ribaltare questo momento difficile, dobbiamo ritrovare la fiducia ed essere più compatti. La società mi dà la forza di cui ho bisogno», le sue parole in conferenza stampa.