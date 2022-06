Bologna, per Hickey l’Arsenal offre 20 milioni

L’Arsenal fa sul serio per Hickey e avrebbe offerto 20 milioni per il terzino del Bologna: possibile plusvalenza per i felsinei

Da poco arrivato a Bologna per Sartori c’è già dei lavori importanti in vista del mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita.

Tra le possibili cessioni potrebbe esserci quella di Hickey. Il terzino scozzese è finito nel mirino dell’Arsenal che potrebbe offrire 20 milioni ai felsinei. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.