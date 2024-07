Arsenal, lo SFOGO di Pépé: «Avevo pensato di SMETTERE. Avevo un avversione per il calcio, è stato un TRAUMA»

Nicolas Pépé è ricordato come uno dei più grandi flop della storia recente. L’ivoriano è tornato a parlare del difficile momento

Nicolas Pépé, ex Arsenal, era stato pagato 80 milioni nel 2019 dai Gunners che lo avevano prelevato dal Lille dopo una super stagione in doppia cifra (22 gol e 11 assist). Poi il crollo calcistico e non, hanno fatto vivere un incubo all’ivoriano che ne ha parlato così a L’Équipe.

CROLLO – «Dopo i miei anni a Lille, è un fallimento, questo è certo. Non ci sono molti giocatori che segnano subito 25 gol a stagione. Non pensavo che sarei caduto così in Premier League»

CRITICHE – «È stata quasi una molestia. Non si rendono conto che può avere un effetto sulla mente, sulla famiglia, e questo si ripercuote sulle prestazioni. I giocatori devono essere aiutati di fronte alle critiche.

TRAUMA – «All’Arsenal ho subito una sorta di trauma, come se la mia passione mi fosse stata strappata via. Avevo un disgusto per il calcio. Quando ho smesso di giocare, mi sono chiesto perché stessi facendo questo lavoro. Avevo così tanti dubbi che ho pensato di smettere»

FUTURO – «Avevo la possibilità di rifirmare, ma l’idea è quella di trovare un nuovo progetto. Voglio ancora dimostrare che posso fare qualcosa»