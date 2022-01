Arsenal Vlahovic, Arteta sfida la Juve: «Perché aspettare l’estate?»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Arsenal Arteta fa sul serio per Dusan Vlahovic, Juventus e contendenti avvisate

Juve e Arsenal si sfidano sul calciomercato. I bianconeri e i Gunners hanno dato via ad un vero e proprio testa a testa per uno stesso obiettivo: Dusan Vlahovic. Il tecnico Arteta, in conferenza stampa, ha aumentato il pressing per il bomber della Fiorentina.

VLAHOVIC ARSENAL – «Se si tratta del calciatore giusto ed a livello finanziario possiamo permettercelo, non è necessario attendere l’estate».

