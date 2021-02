Arteta: «City squadra incredibile, domina in ogni reparto» – VIDEO

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City. Ecco le sue parole

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City. Ecco le sue parole.

I MIGLIORI – «La realtà è che quando giochi contro la squadra migliore in Europa, nel momento in cui gli concedi qualcosa rendi la gara più difficile. E’ stata partita vera, ma al momento sono i migliori perché dominano in ogni singolo reparto. Vanno riconosciuti i loro meriti perché sono una squadra incredibile».