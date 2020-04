Arthur alla Juve, Di Marzio: «Stanno parlando con il Barcellona»

Gianluca Di Marzio parla di Arthur, centrocampista del Barcellona finito nel mirino della Juve. Le sue parole sul possibile affare

A Sky Sports, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile affare che potrebbe portare Arthur alla Juve.

«Vedo il Barcellona che cerca di fare un sacco di affari, molti di scambio. Devono vendere giocatori e comprare giocatori. Quindi stanno parlando con la Juventus per fare uno scambio Arthur con Pjanic. Arthur però non vuole andare, così come Griezmann. Tutti i grandi trasferimenti in tutta Europa nella prossima finestra di trasferimento saranno contratti di scambio».