Juventus, Arthur: «Infortunio sfortunatissimo. Può essere un anno positivo»

Il centrocampista della Juventus, Arthur Melo, ha parlato del suo infortunio e del primo bilancio della stagione dei bianconeri: le sue parole

Arthur Melo, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

INFORTUNIO – «È stato un infortunio strano…sfortunatissimo. Ma sono fortunato perché sono in un gran club con dei professionisti eccezionali e c’è anche il mio gruppo di lavoro personale che lavora insieme. E hanno fatto di tutto per farmi tornare a giocare il prima possibile. E già adesso sto molto meglio».

BILANCIO – «È presto per fare un bilancio della stagione. Perché c’è un campionato aperto. Se vinciamo il campionato e se vinciamo la Coppa Italia potrebbe essere un anno positivo. Poi l’obiettivo più grande che avevamo era la Champions e quella non possiamo più vincerla ma dobbiamo guardare avanti e provare a vincere tutte le partite che restano perché non è tutto perso».

