Arthur lascia la Juve a gennaio? La permanenza del brasiliano in dubbio. Nessuna offerta ufficiale ai bianconeri

Arthur è uno dei nomi caldi in casa Juve in ottica calciomercato. La permanenza del brasiliano a Torino, infatti, sembra ancora in dubbio.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter la Juve nei giorni scorsi avrebbe valutato la possibilità di una cessione in prestito nella sessione di gennaio, ma ai bianconeri non è pervenuta ancora nessuna proposta.