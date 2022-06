Asensio, la Juventus torna in corsa: sfida a Milan e United

Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero tornati prepotentemente in corsa per Asensio, sfidando Milan e Manchester United

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marco Asensio sarebbe prepotentemente tornato nei radar della Juventus, in cerca di un esterno per completare il tridente offensivo in vista della prossima stagione. Ma non ci sono solo i bianconeri sulle tracce dello spagnolo.

Anche il Milan e il Manchester United sono in corsa, con i rossoneri che hanno ricevuto il benestare da Ancelotti per contattare il giocatore. Ora bisognerà convincere il Real e lo stesso giocatore a trattare, sapendo comunque che la vetrina della Champions può essere decisiva. E gli inglesi non potranno garantirgliela nell’immediato, partendo così svantaggiati rispetto alle rivali.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24