Aston Villa, Coutinho attende in Francia il permesso di lavoro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più vicino il passaggio di Philippe Coutinho all’Aston Villa. Il giocatore è in attesa del suo permesso di lavoro

Philippe Coutinho bloccato in Francia. Il brasiliano, pronto a passare all’Aston Villa, è infatti in attesa del permesso di lavoro come comunicato dalla società inglese.

MESSAGGIO – «Philippe Coutinho ha completato con successo le sue visite mediche ed è attualmente in Francia per ottenere un permesso di lavoro. Steven Gerrard ha espresso le sue idee in vista dell’arrivo del brasiliano a Bodymoor Heath…».