Atalanta Bologna, chi è stato il migliore in campo?

Il Bologna di Thiago Motta batte l’Atalanta di Gasperini e conquista punti fondamentali per la Champions League. Ecco il migliore in campo

Il Bologna vince in rimonta a Bergamo; centra il suo sesto successo di fila; rafforza il quarto posto e allunga in classifica; ha la bravura di inquadrare meglio lo specchio della porta (6 volte gli emiliani, 2 i bergamaschi); vince nonostante gli avversari tocchino molti più palloni in area (32 a 11). C’è materia quanto basta perché Thiago Motta riceva consensi ampi e meritati.

THIAGO MOTTA – Sarà che il Corriere dello Sport ha un’edizione bolognese e l’entusiasmo è irrefrenabile, ma il mister riceve addirittura un 9 in pagella: «Scelte drastiche nell’intervallo: sono le scelte giuste. È la gara della vita e lui la progetta nel modo migliore». Più sobria La Gazzetta dello Sport, che pure lo valuta degno di un ottimo 7,5: «Gasp gli cambia assetto e uomini dal 1’, il Bologna passa un tempo a cercar di uscire dalle trappole. Poi, i cambi e l’attitudine giusta per mostrare il miglior Bologna: sesta vittoria di fila a casa del Maestro. Chapeau».

I due quotidiani divergono sul migliore in campo.

FERGUSON – «Tanto movimento, ma nel primo tempo è ben controllato e poco incisivo. Nella ripresa alza i giri e trova un gol da urlo, tiro da fuori al volo: incredibile»: il centrocampista è la scelta del Corriere dello Sport, che si accompagna a un 8, non il primo della stagione che sta vivendo.

SAELEMAEKERS – La Gazzetta dello Sport ritiene che sia stato il suo ingresso al posto di Orsolini dopo l’intervallo il fattore che ha determinato la svolta dell’incontro: «Si mette a sinistra con Ndoye che va a destra. E si prende il rigore col calcio di Koopmeiners. Non solo: inizia lui l’azione che porta all’1-2. Accendino».

A rappresentare la massima divergenza di opinioni, con un voto e mezzo di differenza, c’è un ex atalantino.

FREULER – Altro 8 da parte del Corriere: «Rapido e intuitivo, esce bene quando c’è da anticipare l’avversario. Non cala nemmeno con il passare dei minuti, è ovunque». Per Gazzetta non va oltre il 6,5: «Ha Koopmeiners che lo va a cercare, giocando di prima riesce a cavarsela comunque vedendo cose interessanti».