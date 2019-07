Atalanta, De Roon pensa alla Champions: «Speriamo di incontrare Real Madrid e Barcellona»

L’Atalanta di Gasperini. impegnata nel ritiro di Clusone e poi in Inghilterra, sta già ragionando sulla grande sfida della prossima stagione: la Champions League. Non stupisce la carica e il desiderio di mettersi in gioco dei giocatori, in particolare quella di Marten De Roon, che ha Sky Sport ha rivelato:

«Sono contento che siamo arrivati alla fine, è stato un ritiro pesante e un po’ noioso ma è normale. Sono qui alla mia quarta stagione, sarà la più bella visto che giochiamo la Champions per la prima volta nella storia dell’Atalanta. Speriamo di incontrare Real Madrid o Barcellona»