Atalanta, De Roon: «Scudetto? Non ne parliamo, ma si può sognare»

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, in una intervista a L’Eco di Bergamo ha parlato del sogno scudetto che coltiva la Dea.

SCUDETTO – «Si può sognare ma non parliamo di scudetto. Ci sono squadre più grandi che possono investire maggiormente. Noi guardiamo partita per partita, abbiamo obiettivi per noi stessi».

NAPOLI – «Sarà una partita difficile, ma siamo fiduciosi. Il Napoli è davvero forte, stanno giocando bene, ma anche noi siamo forti e vogliamo continuare così. Sarà una bella sfida: se vogliamo stare in alto, dobbiamo misurarci con squadre come Juve e Napoli. Sarà difficile, sicuramente, ma siamo fiduciosi».

CHAMPIONS – «È una gara che vogliamo vincere, ma non guardiamo troppo avanti: siamo l’Atalanta, dobbiamo restare umili. Certo, se le vinciamo tutte arriviamo fino in fondo. Scherzi a parte, adesso dobbiamo preparare la partita contro il Napoli, da domenica penseremo al Villarreal. Ho segnato sotto la curva nel nuovo stadio, adesso mi manca un gol in Champions e la vittoria a San Siro contro l’Inter. Se riesco a segnare in Champions League e facciamo una vittoria a San Siro, ho fatto quasi tutto con questa maglia. Mancherebbe un trofeo. Magari partiamo dal gol in Champions, mercoledì col Villarreal».

FUTURO – «Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene a Bergamo, ormai sono quasi bergamasco. Sento molta fiducia e anche se nel calcio non si può mai dire vorrei chiudere qui la mia carriera».