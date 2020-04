Atalanta, Djimsiti: «Ripartire a porte chiuse? L’importante è la testa»

Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare del momento che sta attraversando la città di Bergamo

«Se si gioca senza tifosi è sicuramente diverso, sembra una partita amichevole: quello che conta ancora di più è che entri in campo con la testa e le motivazioni giuste».

AIUTI – «È una cosa bellissima. Serve l’aiuto di tutti per contribuire sia agli aiuti per chi soffre che per dottori e infermieri che stanno facendo cose grandiose negli ospedali. L’idea di produrre mascherine da parte della mia compagna è nata quando ha visto la situazione qui a Bergamo, tanta gente cercava le mascherine e non le trovava. Ora le produce lei gratis».