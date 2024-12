Atalanta Empoli 3-2: I nerazzurri mantengono il primato in classifica

Al Gewiss Stadium il match valido per la 17ª giornata di Serie A Atalanta Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Empoli, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

ATALANTA EMPOLI LIVE: LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI

6 minuti di recupero.

88 Contatto tra Kolasinac e Fazzini in area. Per l’arbitro è tutto regolare.

85′ VANTAGGIO ATALANTA CON DE KETELAERE! Discesa straordinaria di De Ketelere dalla sinistra con un mancino defilato e preciso.

83′ CAMBIO PER L’EMPOLI. Fuori Henderson, dentro Sambia.

80′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Cuadrado per Bellanova.

78′ SCONTRO TRA DUE GIOCATORI DELL’EMPOLI, e nel mezzo anche un cambio: fuori Goglichidze, dentro Marianucci.

70′ CAMBI EMPOLI. Dentro Fazzini e Maleh, fuori Grassi e Esposito.

69′ CAMBI ATALANTA. Dentro Samardzic per Lookman, fuori Djimsiti per Hien, dentro Ruggeri per Zappacosta.

68′ DE KETELAERE. Salta di testa il belga. Palla fuori.

63′ AMMONIZIONE PEZZELLA! Fallo ai danni di Djimsiti. Cartellino giallo.

60′ DJIMSITI! Colpo di testa di Berat. Vasquez blocca.

57′ ESPOSITO FIRMA IL 2-2

54′ RIGORE PER L’EMPOLI? Contatto tra Grassi e Djimsiti dove per l’arbitro Feliciani è calcio di rigore.

52′ Ederson ovunque tra centrocampo e attacco. Conclusione potente che finisce di poco fuori.

48′ De Ketelaere crossa in mezzo per Lookman che però non trova il pallone dopo una trattenuta da parte della difesa empolese.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ LOOKMAN! VANTAGGIO. Cross dalla sinistra, palla a Zaniolo che serve in area Lookman per il 2-1 nerazzurro.

42′ PALO ATALANTA. Cross in mezzo, colpo di testa di Djimsiti, ancora palo.

41′ Fallo di Pezzella su CDK. Punizione Atalanta.

33′ PAREGGIO DELL’ATALANTA! Zappacosta a cercare la testa di Zaniolo, ma trova quella di CDK che mette in rete l’1-1

24′ PALO DELL’ATALANTA! Azione dalla sinistra su punizione con Kolasinac di testa impegna nuovamente Vasquez con l’ex Marsiglia che colpisce anche il palo.

21′ AMMONIZIONE ZANIOLO. Scontro di gioco con Esposito, ma per l’arbitro è cartellino

20′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Zaniolo, fuori Retegui.

19′ ESPOSITO! Conclusione da lontano dell’attaccante scuola Inter. Palla fuori.

12′ VANTAGGIO EMPOLI! Azione dalla destra con Henderson che serve Colombo in mezzo ed è 0-1 per gli azzurri sfruttando una disattenzione difensiva nerazzurra.

10′ Azione in contropiede con Ederson che tenta il tiro che per poco non finisce in rete. Buon scambio con Lookman.

6′ Azione centrale da parte dell’Empoli con la palla che va a finire a Colombo, ma per poco l’ex Milan non prende il pallone. L’Atalanta riparte.

5′ Colpo di testa di Retegui. Batti e ribatti con Kolasinac che tenta il tiro. Il portiere dell’Empoli blocca.

4′ Atalanta già in attacco utilizzando le fasce laterali

E’ COMINCIATA LA PARTITA