Atalanta, contro la Fiorentina un solo obiettivo: finale di Coppa Italia

Atalanta Fiorentina, il primo obiettivo dei nerazzurri: arrivare in finale di Coppa Italia per stare ad un passo dal primo obiettivo

Il primo obiettivo stagionale. Questa è la sintesi di ciò che rappresenta la Coppa Italia 2023/2024 per l’Atalanta: un trofeo inseguito, sognato, desiderato e mai come in questa stagione voluto con tutto con le forze.

La squadra, Gasperini in testa, ha più volte dichiarato e al tempo stesso dimostrato l’attenzione nei confronti di una competizione dove i bergamaschi sono arrivati sempre ad un passo, dove però il dispiacere, la pressione e nel mezzo qualche polemica tra Juve e Lazio hanno preso il posto del sogno di vedere festeggiamenti e onorificenze a colori: piuttosto che rimanere inchiodati sui filmati in bianconero del 1963 dove ancora la tripletta di Domenghini fa ancora parlare di sé.

I nerazzurri vogliono alzare un trofeo, ma prima di parlare di finale all’Atalanta occorre però arrivarci, e come per il 2018/2019 la semifinale di ritorno presenta una Fiorentina che vuole a tutti i costi lottare per vincere la competizione considerando classifica, il percorso fatto la scorsa stagione e sempre quella voglia di rivalsa nei confronti di una Dea che gli ha rubato il posto tra le cosiddette “sette sorelle” del campionato.

L’andata ha visto Carnesecchi protagonista e una squadra nerazzurra che faceva fatica sotto il dominio viola spinta dal Franchi: gara che poteva finire con tre goal di scarto, nella quale a De Ketelaere e compagni servirà cambiare spirito in casa. Nel 2019 fu una gara molto combattuta con Ilicic e Papu a ribaltare il vantaggio viola di Luis Muriel, facendo gridare l’ex Comunale “Tutti a Roma”, e ad oggi squadra, mister e società si aspettano lo stesso epilogo: la penultima pietra per compiere ciò che all’Atalanta è rimasto ancora incompiuto.