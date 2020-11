Atalanta, Gollini ritrova anche l’Europa: c’è l’esame Liverpool

Gollini rientrato tra i pali dell’Atalanta dopo oltre tre mesi. L’infortunio è alle spalle: domani cercherà di fermare il Liverpool in Champions

L’Atalanta ha ritrovato Pierluigi Gollini nell’ultimo match di campionato pareggiato contro lo Spezia. Un rientro fondamentale per Gasperini anche in chiave Champions quello del portiere cresciuto in Inghilterra dopo le esperienza con Manchester United e Aston Villa scrive La Gazzetta dello Sport.

Gollini è tornato tra i pali dopo oltre tre mesi e domani sera ritroverà anche il palcoscenico europeo nella trasferta di Champions League ad ‘Anfiled’ contro il Liverpool. L’infortunio è ormai alle spalle e a Cesena ha blindato la porta orobica.