Atalanta, il Newcastle fa sul serio: oltre 60 milioni per Gosens e Zapata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri devono guardarsi dalle offensive del Newcastle che avrebbe messo nel mirino Gosens e Zapata

L’Atalanta deve mettersi al riparo dalle offensive del Newcastle per i suoi big. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club inglese avrebbe messo nel mirino Robin Gosens e Duvan Zapata e sarebbe intenzionato a offrire oltre 60 milioni per entrambi.

Per l’esterno tedesco si parla di 30-35 milioni per 3,5 milioni di ingaggio per il calciatore. L’ala mancina, però, vorrebbe un top club e il Newcastle al momento non lo sarebbe nelle sue idee. Per il bomber colombiano, invece, i Magpies avrebbero fatto una prima offerta da 30 milioni però rifiutata dall’Atalanta. La Dea al momento resiste, ma se i bianconeri dovessero alzare la posta in gioco le sue convinzioni potrebbero cominciare a traballare.