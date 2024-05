Atalanta, il sindaco Gori: «Ci sarà il bus scoperto in città. Sono a disposizione della società» - Calcio News 24

Giorgio Gori, sindaco della città di Bergamo, ha parlato dopo la conquista dell’Europa League da parte dell’Atalanta

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è stato ospite di RTL 102.5 diramte ‘Non Stop News’ per parlare della festa Europa League nella città lombarda.

FESTA – «Sicuramente ci sarà la grande aspettativa di poter incontrare la squadra con un bus scoperto in città. Io sono a disposizione della società. È stata una gioia immensa, per chi era a Dublino, per chi era in piazza a Bergamo e per tutti i tifosi. Una cosa così era al di là di ogni sogno e speranza. La città vive un momento di grazia proprio grazie a questa squadra. Non è un episodio che nasce dal nulla. Sono otto anni che, da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina dell’Atalanta, un modello di società sempre ben gestito dalla famiglia Percassi è diventato anche un modello di successo che ci ha consentito di andare in Europa numerose volte, fino al risultato incredibile di ieri sera»