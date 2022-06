Atalanta, in dubbio il futuro di Ilicic: ci pensano Cremonese e Monza

Ilicic potrebbe lasciar l’Atalanta per restare in Serie A e farsi un’ultima stagione da titolare: ci pensano Cremonese e Monza

Le strade tra Ilicic e l’Atalanta potrebbero separarsi in estate. Dopo una stagione di bassi più che alti, lo sloveno potrebbe cambiare aria soprattutto per giocarsi le sue carte da titolare in Serie A.

Cremonese e Monza, le due neo promosse ci stanno pensando per arricchire il proprio reparto offensivo. Lo riporta Il Giorno.