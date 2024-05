Per la FINALE d’Europa League INVASIONE nerazzurra in vista di Atalanta Leverkusen: 7960 tifosi atalantini presenti

Invasione del popolo nerazzurro in vista della Finale d’Europa League Atalanta Leverkusen. I numeri ufficiali del match

Mancano soltanto 24 ore alla sfida Atalanta Leverkusen, e il popolo nerazzurro sarà presente in quel di Dublino per trascinare i ragazzi alla vittoria dell’ambito trofeo per chiudere al meglio una stagione assai entusiasmante.

Sui 12 mila biglietti disponibili dati dalla UEFA sono stati staccati ben 7960. Non c’è stato l’ennesimo sold out soprattutto per problemi di natura economica e logistica, ma dall’altra parte il supporto nerazzurro non mancherà.