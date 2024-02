Atalanta Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Lazio. Sette gol fatti e zero subiti nelle ultime due uscite per la formazione di Gasperini. Basta questo per far capire il momento della Dea in vista della sfida contro i biancocelesti. La formazione allenata da Sarri arriva da uno 0-0 contro il Napoli e dalla sconfitta per 3-0 in Supercoppa contro l’Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazioni con l’orario del match e dove vederla.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri

Atalanta-Lazio: orario e dove vederla

Atalanta-Lazio gara delle ore 18 del domenica che proseguirà nella ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.