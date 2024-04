Atalanta Liverpool, Gasperini: «Non dobbiamo pensare all'andata»

Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della sfida contro il Liverpool d’Europa League

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha voluto parlare così della sfida d’Europa League contro il Liverpool.

ANDATA E RITORNO – «Non dobbiamo pensare al 3-0 dell’andata. Dobbiamo giocarcela come se fossimo sullo 0-0. Non bisogna dimenticare che il Liverpool è una delle squadri più forti al mondo e daranno il 110% per strappare la semifinale: può accadere di tutto sia in positivo che in negativo. Noi puntiamo molto sul sostegno dei nostri tifosi: è obbligatorio crederci fino in fondo».